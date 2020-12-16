Новогодние праздники – это не только время для болельщиков увидеть больше спортивных событий, но и возможность выиграть замечательные призы. В букмекерской конторе Marathonbet можно принять участие в акции и стать обладателем новенького смартфона Apple последней модели.

Чтобы стать участником акции, где среди призов – последняя модель смартфон Apple и футболки клуба Манчестер Сити, надо сделать два простых шага.

На сайте Marathonbet внести депозит от 150 гривен, используя промокод Ny21ua. Сделать ставку от 150 гривен с коэффициентом от 1,50. Речь идет о одинарных ставках, ставки типа "двойник", "тройник" или экспресс (предматчевая или live-ставка). Детали о разновидностях ставок читайте по ссылке.

После этого вы автоматически станете участником розыгрыша смартфона Apple iPhone 12 одной из трех футболок Манчестер Сити "или одной из десяти бесплатных ставок (по 1 тысяче гривен каждая). Акция продлится до 10 января, а уже 19 января будут известны имена победителей.

На какие события стоит обратить внимание: чемпионские бои или матчи лидеры

Уже в ближайшие выходные состоится несколько событий, которые могут привлечь внимание любителей спорта. Речь идет как о футбольных матчах в топ-чемпионатах, так и о боях за чемпионские звания.

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Это будет матч двух лидеров АПЛ. И явного фаворита здесь нет. Тоттенхэм будет играть дома, но календарь матчей "шпор" довольно сложен. В среду, 16 декабря, команда сыграет против Ливерпуля, который на втором месте в турнирной таблице. А уже в воскресенье будет принимать Лестер.

Здесь можно поставить на победу одной из команд – 2,04 на победу Тоттенхэма или 3,65 на победу Лестера.

Кроме того, можно поставить и на голы в матче. Варди и Сон имеют по 10 забитых голов в этом сезоне, Кейн – девять. Поэтому может подойти и ставка "обе забьют" за 1,66, или ТБ 2,5 за 1,79.

Стоит добавить, что на этот матч в Marathonbet стоит нулевая маржа. Это значит, что здесь выше коэффициенты на исход матча, чем в других букмекерских конторах. Это еще одно приятное преимущество Marathonbet для своих клиентов.

Еще один матч топовых команд, где нет фаворита и аутсайдера, и где обе команды могут подарить неожиданный результат. Обе команды довольно нестабильны в этом сезоне.

Поэтому кроме ставки на итог матча 1Х2 (2,15 – 4,10 – 3,18) тоже стоит обратить внимание и на забитые голы. Ведь обе команды уже пропустили по 16 голов в чемпионате, что свидетельствует о не слишком уверенной игре в обороне. Аталанта за это время сыграла 10 матчей, а Рома – 11. Забитых тоже немало – 21 и 24 соответственно.

Поэтому три гола в матче – вполне ожидаемый результат. Однако для участия в акции придется делать ставку как минимум на ТБ 3,0 по 1,73.

Кроме футбола, стоит обратить внимание и на бокс. Тем более, что это будет чемпионский бой сразу за два титула между Саулем "Канело" Альваресом и Каллумом Смитом. Хотя сначала боксеры должны провести бой за титул WBA, но в WBC решили отдать и свой чемпионский пояс на этот бой.

Здесь не стоит вестись на то, что у Каллума Смита ни одного поражения на профессиональном ринге и 27 побед. Альварес значительно опытнее боец, победивший 53 раза. И проиграл он только один раз – Флойду Майвезеру. Поэтому и эксперты предпочитают Альвареса.

Но есть одно но. Последний раз в ринг оба боксера выходили еще год назад. Альварес 2 ноября 2019 года победил россиянина Сергея Ковалева, а Смит – Джона Райдера. Поэтому в каком они физическом состоянии после года без боев – еще тот вопрос.

Поэтому для тех, кто любит ставить на "Андердог" – это прекрасная возможность. Коэффициент на победу Смита – 5,60.