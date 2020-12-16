Новорічні свята – це не лише час для вболівальників побачити більше спортивних подій, але й можливість виграти чудові призи. У букмекерській конторі Marathonbet можна взяти участь в акції та стати власником новенького смартфону Apple останньої моделі.

Щоб стати учасником акції, де серед призів – остання модель смартфон Apple та футболки клубу Манчестер Сіті, треба зробити два прості кроки.

На сайті Marathonbet внести депозит від 150 гривень, використовуючи промокод Ny21ua. Зробити ставку від 150 гривень з коефіцієнтом від 1,50. Мова йде про одинарні ставки, ставки типу "двійник", "трійник" чи експрес (передматчева або live-ставка). Деталі про різновиди ставок читайте за посиланням.

Після цього ви автоматично станете учасником розіграшу смартфону Apple iPhone 12, однієї з трьох футболок Манчестер Сіті" або однієї з десяти безкоштовних ставок (по 1000 гривень кожна). Акція триватиме до 10 січня, а вже 19 січня буде відомо імена переможців.

На які події варто звернути уваги: чемпіонські бої чи матчі лідерів

Вже найближчих вихідних відбудеться декілька цікавих подій, які можуть привернути уваги любителів спорту. Мова йде як про футбольні матчі в топ-чемпіонатах, так і бій за чемпіонські звання.

До теми Ставки в режимі live: поради й прості стратегії для переможців

Це буде матч двох лідерів АПЛ. І явного фаворита тут немає. Тоттенхем гратиме вдома, але календар матчів "шпор" доволі складний. У середу, 16 грудня, команда зіграє проти Ліверпуля, який на другому місці в турнірній таблиці. А вже в неділю прийматиме Лестер.

Тут можна поставити на перемогу однієї з команд – 2,04 на звитягу Тоттенхема чи 3,65 на перемогу Лестера.

Окрім того, можна поставити і на голи в матчі. Варді та Сон мають по 10 забитих голів в цьому сезоні, Кейн – дев'ять. Тож може підійти і ставки "обидві заб'ють" за 1,66, чи ТБ 2,5 за 1,79.

Варто додати, що на цей матч в Marathonbet стоїть нульова маржа. Це означає, що тут вищі коефіцієнти на підсумок матчу, аніж в інших букмекерських контор. Це ще одна приємна перевага Marathonbet для своїх клієнтів.

Ще один матч топових команд, де немає фаворита та аутсайдера, і де обидві команди можуть подарувати неочікуваний результат. Обидві команди доволі нестабільні в цьому сезоні.

Тож окрім ставки на підсумок матчу 1Х2 (2,15 – 4,10 – 3,18) теж варто звернути увагу і на забиті голи. Адже обидві команди вже пропустили по 16 голів в чемпіонаті, що свідчить не про надто впевнену гру в обороні. Аталанта за цей час зіграла 10 матчів, а Рома – 11. Забитих теж чимало – 21 та 24 відповідно.

Тому три голи в матчі – цілком очікуваний результат. Однак для участі в акції доведеться робити ставку як мінімум на ТБ 3,0 за 1,73.

Окрім футболу, варто звернути увагу і на бокс. Тим більше, що це буде чемпіонський бій одразу за два титули між Саулем "Канело" Альваресом та Каллумом Смітом. Хоча спочатку боксери мали провести бій за титул WBA, але в WBC вирішили віддати і свій чемпіонський пояс на цей бій.

Тут не варто вестися на те, що в Каллума Сміта жодної поразки на професійному ринзі та 27 перемог. Альварес значно досвідченіший боєць, який переміг 53 рази. І програв він лише один раз – Флойду Майвезеру. Тож і експерти віддають перевагу Альваресу.

Та є одне але. Востаннє в ринг обоє боксерів виходили ще рік тому. Альварес 2 листопада 2019 року переміг росіянина Сергія Ковальова, а Сміт – Джона Райдера. Тож в якому вони фізичному стані після року без боїв – ще те питання.

Тож для тих, хто любить ставити на "андердогів" – це прекрасна можливість. Коефіцієнт на перемогу Сміта – 5,60.