Умер легендарный хоккеист украинского происхождения Дейл Хаверчук: он был в Зале хоккейной славы
Во вторник, 18 августа, на 58-м году жизни скончался легендарный канадский хоккеист украинского происхождения Дейл Хаверчук. Он умер от рака.
О смерти Дейла Хаверчука известил его сын Эрик. Эту информацию подтвердили и в НХЛ.
Напомним: Умер четырехкратный обладатель Кубка Стэнли украинского происхождения Эдди Шак
Причиной смерти Дейла Хаверчука стал рак. В октябре 2019 года у него диагностировали рак желудка.
После того, как стало известно о смерти Дейла Хаверчука, матч плей-офф НХЛ между "Монреаль Канадиенс" и "Филадельфия Флаерс" начался с минуты молчания.
Что известно о Дейле Хаверчуке
- Дейл Хаверчук родился 4 апреля 1963 года в Торонто, Канада.
- В 1981 году его выбрали первым номером драфта командой "Виннипег Джетс". Он сразу стал игроком основы, а в дебютный год установил рекорд. набрав более 100 очков (это достижение побили аж в 2006 году). Поэтому он получил Колдер Трофи, который вручают хоккеисту, который лучше всего проявил себя в первый год в НХЛ.
- Впоследствии выступал за "Баффало Сейбрз", "Сент-Луис Блюз" и "Филадельфия Флаерс".
- Он пять раз сыграл в Матче Всех Звезд НХЛ. Впервые после своего дебютного сезона в 1982 году. Потом еще выступал в 1985, 1986, 1988 и 1997 годах.
- Он стал первым игроком, сыгравшим 1000 матчей в НХЛ до 31 года.
- В 1989 году в составе сборной Канады стал серебряным призером чемпионата мира. До этого в 1982 и 1986 годах получал бронзовые награды.
- В 2001 году его ввели в Зал хоккейной славы.
- В 1997 году в возрасте 34 лет объявил об окончании карьеры хоккеиста.
- С 2010 по 2019 год работал главным тренером команды "Барри Кольт" из хоккейной лиги Онтарио.
- 18 августа 2020 года умер после продолжительной борьбы с раком.
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