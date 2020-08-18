Во вторник, 18 августа, на 58-м году жизни скончался легендарный канадский хоккеист украинского происхождения Дейл Хаверчук. Он умер от рака.

О смерти Дейла Хаверчука известил его сын Эрик. Эту информацию подтвердили и в НХЛ.

Напомним: Умер четырехкратный обладатель Кубка Стэнли украинского происхождения Эдди Шак

Причиной смерти Дейла Хаверчука стал рак. В октябре 2019 года у него диагностировали рак желудка.

После того, как стало известно о смерти Дейла Хаверчука, матч плей-офф НХЛ между "Монреаль Канадиенс" и "Филадельфия Флаерс" начался с минуты молчания.

Что известно о Дейле Хаверчуке