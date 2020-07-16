Форвард турецького клубу "Анкарагюджю" Жерсон Родрігес, права на якого належать київському "Динамо", і який влаштував бійку з капітаном команди, може покинути клуб.

Спочатку люксембуржец був відсторонений від роботи з командою і пропустив матч з "Галатасараєм" (1:0). Про це повідомляє 24saatgazetesi.com.

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Втім, пізніше повідомлялося про те, що керівництво клубу готове було повернути гравця до складу, якщо Жерсон принесе команді свої вибачення за інцидент. У підсумку, футболіст вибачився, однак багато гравців не прийняли покаяння і продовжують рішуче виступати проти амністії Родрігеса.

На даний момент керівництво прийняло рішення почекати з поверненням гравця до складу і обмірковує ситуацію, що склалася.

Цілком можливо, даний інцидент може поставити хрест на турецькій кар'єрі гравця. Раніше Родрігес, як і його клуб, говорили про можливу пролонгацію оренди футболіста, яка зараз перебуває під дуже великим питанням.

Кар'єра Родрігеса в "Динамо"