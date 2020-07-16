Вигнали з тренування: гравці турецького клубу хочуть, щоб форвард "Динамо" покинув клуб
Форвард турецького клубу "Анкарагюджю" Жерсон Родрігес, права на якого належать київському "Динамо", і який влаштував бійку з капітаном команди, може покинути клуб.
Спочатку люксембуржец був відсторонений від роботи з командою і пропустив матч з "Галатасараєм" (1:0). Про це повідомляє 24saatgazetesi.com.
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Втім, пізніше повідомлялося про те, що керівництво клубу готове було повернути гравця до складу, якщо Жерсон принесе команді свої вибачення за інцидент. У підсумку, футболіст вибачився, однак багато гравців не прийняли покаяння і продовжують рішуче виступати проти амністії Родрігеса.
На даний момент керівництво прийняло рішення почекати з поверненням гравця до складу і обмірковує ситуацію, що склалася.
Цілком можливо, даний інцидент може поставити хрест на турецькій кар'єрі гравця. Раніше Родрігес, як і його клуб, говорили про можливу пролонгацію оренди футболіста, яка зараз перебуває під дуже великим питанням.
Кар'єра Родрігеса в "Динамо"
- Влітку 2019 Родрігес перейшов в "Динамо" з японського "Джубіло Івата" за 2 мільйони євро.
- Контракт із футболістом укладений на п'ять років.
- За киян він провів 12 матчів у першій половині сезону і забив два голи. Згодом через конфлікт з головним тренером Олексієм Михайличенком перестав потрапляти до основного складу і взимку був відправлений в оренду в Туреччину.
- Окрім конфлікту із тренером, Родрігес неодноразово приїжджав на тренування із перегаром. Такими діями він також відзначався і у попередніх клубах.
- Зараз футболіст грає в оренді у турецькому "Анкарагюджю".