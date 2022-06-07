Как выглядит тренировочный центр Металлиста после ракетных обстрелов оккупантами: видео

Российские окупанты обстреляли учебно-тренировочную базу Металлиста в Высоком, где готовились харьковские команды Металлист, Металлист 1925 и Волчанск. Комплекс получил ракетный удар со стороны российского Белгорода.

Россияне продолжают "освобождать" спортивную инфраструктуру Украины

Удар был столь мощным, что на территории НТВ осталась яма глубиной в пять метров. Почти все окна в зданиях выбиты, повреждены фасады, внутренние коммуникации частично уничтожены. Досталось даже футбольным полям.

Читайте також Два снаряди впали метрів за двісті від будинку, – гравець Металіста 1925 про втечу з Харкова

Взрыв был так силен, что остатки земли разбросаны в радиусе более 100 метров от его эпицентра.

В соцсетях футбольного клуба Металлист 1925 года появилось видео с последствиями "русского мира".

Видео разрушений тренировочной базы

Оккупанты нанесли серьезный ущерб спортивной инфраструктуре Украины

Недавно захватчики разрушили уникальный велокомплекс в Лимане, что в Донецкой области.

Велокомплекс построен по современным стандартам. Его открыли только в сентябре 2021 года. Он был единственным в Украине.

Значительный ущерб оккупанты нанесли домашнему стадиону Десны в Чернигове.

В стадион Десны в Чернигов прилетело 8 снарядов. Его обстреливали три ночи. В первую ночь туда попала ракета, во вторую обстреляли из "Градов", в третью – еще один обстрел авиацией.

Сотрудники клуба говорят, что стадион имени Гагарина не подлежит восстановлению. Его нужно полностью сносить. У арены была небольшая база Десны – ее тоже уничтожили.

Больше всего пострадали спортивные и молодежные объекты Донецкой, Луганщины, Харьковщины и Киевщины.

Также разрушения получили гражданские спортивные объекты Черниговской, Житомирской, Херсонской областей и Киева.

Металлист 1925 года закончил свое выступление в чемпионате Украины на 10 строчке. В активе харьковской команды 19 пунктов.