Оккупанты снова "освобождают" спортивную инфраструктуру

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил о том, что в Лимане российская армия разрушила современный велокомплекс. Он был единственным в Украине.

Читайте также В боях с российскими оккупантами погибли два чемпиона Украины по кикбоксингу

Велокомплекс в Лимане построен по современным стандартам. Его открыли только в сентябре 2021 года. На строительство комплекса выделили большие денежные средства.

Велокомплекс со специализированной трассой BMX был единственным в своем роде по всей Украине.

Мы его строили больше года в рамках президентской программы "Большая стройка" и открыли в сентябре прошлого года. Теперь этот комплекс стал еще одной "военной целью" русской армии. Разрушено административное здание, значительные повреждения получили уникальные стартовая рампа и трасса BMX с трамплинами и виражами,

– отметил Кириленко.

Также пострадало пятиэтажное здание общежития рядом, где были оборудованы тренажерный зал с силовым и интерактивным оборудованием, медицинский и массажный кабинеты, конференц-зал, столовая и комнаты для проживания. В здании выбиты окна и частично повреждена крыша.

Кириленко отметил, что в 2022 году планировали провести на велобаге в Лимане как минимум два всеукраинских турнира и один международный.

Он не сомневается, что государство восстановит комплекс и там проведут не один международный турнир.

Эти планы уничтожила Российская Федерация. Мы обязательно все восстановим и еще проведем в этом комплексе не один турнир. А Россия за все заплатит. И поплатится!

– подчеркнул Кириленко.



Оккупанты разрушили уникальный спортивный комплекс / Фото из фейсбука Павла Кириленко



Захватчики уничтожают спортивную инфраструктуру / Фото из фейсбука Павла Кириленко



Вот так выглядел комплекс / Фото из фейсбука Павла Кириленко

Что известно о велокомплексе в Лимане