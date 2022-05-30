Оккупанты снова "освобождают" спортивную инфраструктуру

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил о том, что в Лимане российская армия разрушила современный велокомплекс. Он был единственным в Украине.

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Велокомплекс в Лимане построен по современным стандартам. Его открыли только в сентябре 2021 года. На строительство комплекса выделили большие денежные средства.

Велокомплекс со специализированной трассой BMX был единственным в своем роде по всей Украине.

Мы его строили больше года в рамках президентской программы "Большая стройка" и открыли в сентябре прошлого года. Теперь этот комплекс стал еще одной "военной целью" русской армии. Разрушено административное здание, значительные повреждения получили уникальные стартовая рампа и трасса BMX с трамплинами и виражами,
– отметил Кириленко.

Также пострадало пятиэтажное здание общежития рядом, где были оборудованы тренажерный зал с силовым и интерактивным оборудованием, медицинский и массажный кабинеты, конференц-зал, столовая и комнаты для проживания. В здании выбиты окна и частично повреждена крыша.

Кириленко отметил, что в 2022 году планировали провести на велобаге в Лимане как минимум два всеукраинских турнира и один международный.

Он не сомневается, что государство восстановит комплекс и там проведут не один международный турнир.
Эти планы уничтожила Российская Федерация. Мы обязательно все восстановим и еще проведем в этом комплексе не один турнир. А Россия за все заплатит. И поплатится!
– подчеркнул Кириленко.


Оккупанты разрушили уникальный спортивный комплекс / Фото из фейсбука Павла Кириленко


Захватчики уничтожают спортивную инфраструктуру / Фото из фейсбука Павла Кириленко


Вот так выглядел комплекс / Фото из фейсбука Павла Кириленко

Что известно о велокомплексе в Лимане

  • Строительство велокомплекса проводилось с августа 2020 года подрядной организацией ООО "Стройтехмаш" на средства областного бюджета.
  • Согласно самым современным требованиям обустроен трек BMX, четыре прямых с трамплинами высотой от 40 до 190 сантиметров и три виража – все они имеют специальное поверхностное слоение, разметку, ограждение.
  • Возведены трибуны на 400 мест, по периметру установлено наружное освещение с использованием солнечных батарей, вокруг велотрасы сделана асфальтная велодорожка, на финише – судейский пункт.