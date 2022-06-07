Россияне продолжают "освобождать" спортивную инфраструктуру Украины

Удар был столь мощным, что на территории НТВ осталась яма глубиной в пять метров. Почти все окна в зданиях выбиты, повреждены фасады, внутренние коммуникации частично уничтожены. Досталось даже футбольным полям.

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Взрыв был так силен, что остатки земли разбросаны в радиусе более 100 метров от его эпицентра.

В соцсетях футбольного клуба Металлист 1925 года появилось видео с последствиями "русского мира".

Видео разрушений тренировочной базы

Кстати говоря. Металлист 1925 года закончил свое выступление в чемпионате Украины на 10 строчке. В активе харьковской команды 19 пунктов.

Оккупанты нанесли серьезный ущерб спортивной инфраструктуре Украины