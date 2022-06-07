Росіяни продовжують "визволяти" спортивну інфраструктуру України
Удар був настільки потужним, що на території НТБ залишилася яма глибиною у п’ять метрів. Майже всі вікна в будівлях вибиті, фасади пошкодженні, внутрішні комунікації частково знищені. Дісталося навіть футбольним полям.
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Вибух був такої сили, що залишки землі розкидані в радіусі більше 100 метрів від його епіцентру.
У соцмережах футбольного клубу Металіст 1925 з'явилося відео з наслідками "руского міра".
Відео руйнувань тренувальної бази
Окупанти завдали серйозних збитків спортивній інфраструктурі України
- Нещодавно загарбники зруйнували унікальний велокомплекс на у Лимані, що Донеччині.
- Велокомплекс побудований за сучасними стандартами. Його відкрили лише у вересні 2021 року. Він був єдиним в Україні.
- Значних збитків окупанти завдали домашньому стадіону Десни у Чернігові.
- У стадіон Десни в Чернігові прилетіло 8 снарядів. Його обстрілювали три ночі. В першу ніч туди потрапила ракета, в другу обстріляли з "Градів", в третю – ще один обстріл авіацією.
- Працівники клубу кажуть, що стадіон імені Гагаріна не підлягає відновленню. Його треба повністю зносити. Біля арени була невелика база Десни – її теж знищили.
- Найбільше постраждали спортивні та молодіжні об’єкти на Донеччині, Луганщині, Харківщині та Київщині.
- Також руйнувань зазнали цивільні спортивні об'єкти Чернігівської, Житомирської, Херсонської областей та Києва.