Росіяни продовжують "визволяти" спортивну інфраструктуру України

Удар був настільки потужним, що на території НТБ залишилася яма глибиною у п’ять метрів. Майже всі вікна в будівлях вибиті, фасади пошкодженні, внутрішні комунікації частково знищені. Дісталося навіть футбольним полям.

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Вибух був такої сили, що залишки землі розкидані в радіусі більше 100 метрів від його епіцентру.

У соцмережах футбольного клубу Металіст 1925 з'явилося відео з наслідками "руского міра".

Відео руйнувань тренувальної бази

До речі. Металіст 1925 закінчив свій виступ у чемпіонаті України на 10 сходинці. У активі харківської команди 19 пунктів.

Окупанти завдали серйозних збитків спортивній інфраструктурі України