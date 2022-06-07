Росіяни продовжують "визволяти" спортивну інфраструктуру України

Удар був настільки потужним, що на території НТБ залишилася яма глибиною у п’ять метрів. Майже всі вікна в будівлях вибиті, фасади пошкодженні, внутрішні комунікації частково знищені. Дісталося навіть футбольним полям.

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Вибух був такої сили, що залишки землі розкидані в радіусі більше 100 метрів від його епіцентру.

У соцмережах футбольного клубу Металіст 1925 з'явилося відео з наслідками "руского міра".

Відео руйнувань тренувальної бази

Окупанти завдали серйозних збитків спортивній інфраструктурі України

  • Нещодавно загарбники зруйнували унікальний велокомплекс на у Лимані, що Донеччині.
  • Велокомплекс побудований за сучасними стандартами. Його відкрили лише у вересні 2021 року. Він був єдиним в Україні.
  • Значних збитків окупанти завдали домашньому стадіону Десни у Чернігові.
  • У стадіон Десни в Чернігові прилетіло 8 снарядів. Його обстрілювали три ночі. В першу ніч туди потрапила ракета, в другу обстріляли з "Градів", в третю – ще один обстріл авіацією.
  • Працівники клубу кажуть, що стадіон імені Гагаріна не підлягає відновленню. Його треба повністю зносити. Біля арени була невелика база Десни – її теж знищили.
  • Найбільше постраждали спортивні та молодіжні об’єкти на Донеччині, Луганщині, Харківщині та Київщині.
  • Також руйнувань зазнали цивільні спортивні об'єкти Чернігівської, Житомирської, Херсонської областей та Києва.