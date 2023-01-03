Оккупанты уничтожили ледовую арену в Дружковке: СМИ показали, как она выглядит после атаки
Источник:"Радио Свобода"
2 января российские оккупанты нанесли ракетный удар по ледовой арене в Дружковке. СМИ обнародовали кадры с места происшествия.
В результате обстрелов на ледовой арене "Альтаир" вспыхнул пожар. Напомним, что ранее арена принимала чемпионаты Украины и международные соревнования.
Обратите внимание Российские военные обстреляли самую большую школу в Дружковке
Последствия обстрела ледовой арены в Дружковке
Как стало известно, в последнее время ледовая арена работала гуманитарным складом. "Альтаир" был домашней площадкой хоккейного клуба "Донбасс".
2 января оккупанты нанесли ракетный удар по городу Дружковка. Одна из ракет попала в арену.
Как выглядит ледовая арена "Альтаир" после обстрелов / фото Сергей Горбатенко
Ледовая арена "Альтаир" на 3 января / фото Сергей Горбатенко
Разрушенная ледовая арена "Альтаир" / фото Сергей Горбатенко
Ледовая арена после ракетной атаки: смотрите видео
Что известно об обстреле Дружковки
- Как сообщал Кирилл Тимошенко, 2 января оккупанты нанесли два ракетных удара по городу Дружковка. Одна ракета ударила по самому центру города, известно о 2 раненых. Другой ракетой нанесен удар по Яковловке.
- Генеральный директор хоккейного клуба "Донбасс" Федор Ильенко прокомментировал ракетный удар по ледовой арене. По его словам, это не просто здание, а второй дом для хоккейного клуба после 2014 года.