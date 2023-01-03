Внаслідок обстрілів на льодовій арені "Альтаїр" спалахнула пожежа. Нагадаємо, що раніше арена приймала чемпіонати України та міжнародні змагання.

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Наслідки обстрілу льодової арени у Дружківці

Як стало відомо, останнім часом льодова арена працювала як гуманітарний склад. "Альтаїр" був домашнім майданчиком хокейного клубу "Донбас".

2 січня окупанти завдали ракетного удару по місту Дружківка. Одна з ракет влучила в арену.



Як виглядає льодова арена "Альтаїр" після обстрілів / фото Сергій Горбатенко



Льодова арена "Альтаїр" станом на 3 січня / фото Сергій Горбатенко



Зруйнована льодова арена "Альтаїр" / фото Сергій Горбатенко

Льодова арена після ракетної атаки: дивіться відео

Що відомо про обстріл Дружківки