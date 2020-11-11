Звездный бразилец атаки ПСЖ Неймар готов подписать новое соглашение с французским грандом. Его новый контракт будет рассчитан до 2025 года, но при условии, если боссы команды сохранят футболисту зарплату, которую он получал раньше.

Стороны уже сели за стол переговоров о продлении соглашения футболиста. Как сообщает известное издание ESPN, игрок сборной Бразилии готов продолжить свои выступления в клубе Лиги 1, но при одном условии.

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Ультиматум Неймара

Француз выдвинул ультиматум руководителям клуба касательно своей зарплаты. Неймар подпишет новое 5-летнее соглашение только в том случае, если ПСЖ сохранит его текущий заработок за год.

Неймар в клубе из Парижа зарабатывает за год 32 миллиона евро. ПСЖ ведет переговоры о продлении контракта не только с бразильцем, но и с другими ведущими футболистами команды.

Добавим, если соглашение таки будет подписано, то Неймар будет выступать в составе парижан до 33-летнего возраста.

Действующий контракт игрока рассчитан до лета 2022 года.

Ранее сообщалось, что боссы французов планируют уменьшить зарплаты своим игрокам. Так заработок Неймара должен уменьшиться до 50%.