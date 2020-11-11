Зірковий бразилець атаки ПСЖ Неймар готовий підписати нову угоду з французьким грандом. Його новий контракт буде розрахований до 2025 року, але за умови, якщо боси команди збережуть футболісту зарплату, яку він отримував раніше.

Сторони вже сіли за стіл перемовин щодо продовження угоди футболіста. Як повідомляє відоме видання ESPN, гравець збірної Бразилії готовий продовжити свої виступи у клубі Ліги 1, але за однієї умови.

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Ультиматум Неймара

Француз висунув ультиматум керівникам клубу щодо своєї зарплати. Неймар підпише нову 5-річну угоду лише у тому разі, якщо ПСЖ збереже його поточний заробіток за рік.

Неймар у клубі з Парижа заробляє за рік 32 мільйони євро. ПСЖ веде перемовини про продовження контракту не лише з бразильцем, а й з іншими провідними футболістами команди.

Додамо, якщо угода таки буде підписана, то Неймар виступатиме у складі парижан до 33-річного віку.

Чинний контракт гравця розрахований до літа 2022 року.

Раніше повідомлялось, що боси французів планують зменшити зарплати своїм гравця. Так заробіток Неймара мав зменшитись до 50%.