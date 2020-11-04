Футболисты ПСЖ застряли в лифте перед матчем Лиги чемпионов: видео
Звездные футболисты французского ПСЖ попали одновременно в забавную и жуткую ситуацию. Игроки парижского клуба застряли в лифте перед матчем Лиги чемпионов против немецкого "Лейпцига".
Половина французской команды застряла в лифте отеля в Германии. Об этом сообщил в своей социальной сети защитник парижан Левен Курзава, пишет 24 канал.
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Футболисты ПСЖ вынужденно провели в лифте в Лейпциге более часа.
Для их освобождения были вызваны местные спасатели. К счастью, никто из игроков ПСЖ не пострадал.
Среди футболистов, оказавшихся в ловушке, оказался итальянец Марко Верратти. Хавбек, по информации СМИ, боится лифтов.
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