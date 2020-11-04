Звездные футболисты французского ПСЖ попали одновременно в забавную и жуткую ситуацию. Игроки парижского клуба застряли в лифте перед матчем Лиги чемпионов против немецкого "Лейпцига".

Половина французской команды застряла в лифте отеля в Германии. Об этом сообщил в своей социальной сети защитник парижан Левен Курзава, пишет 24 канал.

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Футболисты ПСЖ вынужденно провели в лифте в Лейпциге более часа.

Для их освобождения были вызваны местные спасатели. К счастью, никто из игроков ПСЖ не пострадал.

Pendant ce temps y’a la moitié de l’équipe du PSG bloquée dans un ascenseur pic.twitter.com/nJBfJoXgUw — Fat'91 (@FatMat91HD) November 3, 2020

Среди футболистов, оказавшихся в ловушке, оказался итальянец Марко Верратти. Хавбек, по информации СМИ, боится лифтов.

ПСЖ 4-го ноября проведет матч 3-го тура Лиги чемпионов против немецкого "Лейпцига". Поединок состоится на поле немецкого клуба. После двух туров обе команды набрали по 3 очка. Лидер группы H – английский "Манчестер Юнайтед".