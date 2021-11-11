Нещерет в интервью официальному сайту клуба вспомнил случаи дедовщины в команде.

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Молодой кипер познал систему ценностей иерархии старшинства в Динамо, когда возрастное поколение футболистов, в которые входил игрок Зари Сергей Булеца, пользовалось своим положением, чтобы беспокоить младших одноклубников.

"Бывало, мы уходили из комнаты, а там лежало печенье. Они их себе в карман положили да и пошли. Кто? Бывало, 99-й год, тот самый Булеца. Он же из Закарпатья – мой земляк. Бывало, в магазин меня посылал или Mcdonald's. Приходилось ехать, у меня просто выбора не было (смеется). Мы тебе даем деньги, съезди нам купи и себе. Это был стимул для нас и справедливо", – рассказал Нещерет.

Карьера Нещерета