Нещерет в інтерв'ю офіційному сайту клубу згадав випадки дідівщини у команді.

До слова Матч України з Боснією під загрозою зриву: що трапилося

Молодий кіпер пізнав систему цінностей ієрархії старшинства в Динамо, коли вікове покоління футболістів, до яких входив гравець Зорі Сергій Булеца, користувалося своїм становищем, щоб турбувати молодших одноклубників.

"Бувало, ми йшли з кімнати, а там лежало печиво. Вони їх собі в кишеню поклали та й пішли. Хто? Бувало, 99-й рік, той самий Булеца. Він же із Закарпаття — мій земляк. Бувало, до магазину мене посилав або Mcdonald's. Доводилося їхати, у мене просто вибору не було (сміється). Ми тобі даємо гроші, з'їздь щось нам купи і собі. Оце був стимул для нас і справедливо", – розповів Нещерет.

Кар'єра Нещерета