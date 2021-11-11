Босния и Герцеговина разделена на две полуавтономные республики: сербскую и хорвато-боснийскую. Сербская сторона требует больше полномочий и начала концентрировать военные силы на границе с другой республикой.

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Но, как сообщают боснийские СМИ, на самом деле тамошнее правительство таким способом решило обезопасить себя от массового наплыва, под видом фанатов и туристов, людей, которые могли бы дестабилизировать политическую ситуацию в их стране.

К тому же, в случае военного конфликта проблематично будет осуществлять эвакуацию иностранцев из страны. Наглядный пример – военный конфликт в Гвинее, из-за которого футболисты национальной сборной не могли покинуть территорию государства.

Да и город проведения матчей отбора на ЧМ-2022, Зеница, находится достаточно близко от места, где проводят военные учения сербы, что ставит под угрозу безопасность футболистов и фанатов.

Что говорят в федерации футбола Боснии

Боснийский футбольный союз пока уверяет, что ситуация находится под контролем и перенос матчей даже не обсуждается – ожидаются заполненные трибуны.

Но УЕФА держит руку на пульсе, и в случае необходимости готова удовлетворить просьбу финнов (пока речь идет прежде всего о них) перенести игру на нейтральное поле.

Ключевой матч Украины и Боснии