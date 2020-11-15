В субботу, 14 ноября, Украина сыграла свой предпоследний матч Лиги наций против Германии, где уступила сопернику (3:1). После потери мяча от Александра Зинченко началась голевая атака хозяев.

После ошибки море критики полилось на хавбека сборной Украины. За потерю мяча на чужой половине поля люди желали Александру и его семье смерти. Футбольный эксперт и бывший футболист Евгений Левченко поддержал хавбека после ошибки в важном поединке. О чем написал в своем твиттере.

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Поддержка Зинченко

После потери мяча украинцем возле чужой штрафной Горецка разогнал контратаку, которую мастерски голом завершил Сане.

После матча Зинченко признался, что столько хейта на свою сторону еще не читал. Об этом он написал в своем инстаграме: "Чувствуя ответственность за поражение на себе, обращаюсь к адекватным болельщикам, которых у нас, к сожалению, осталось мало. Нас всех с вами ждет финал, будьте с командой".

Евгений Левченко прочитал пост полузащитника и сразу встал на защиту Александра.

"Люди, желающие смерти в комментариях Зинченко и его семьи за потерю мяча на чужой половине поля, вы вообще адекватны?", – эмоционально написал Левченко.

Люди, которые желают смерти в комментариях Зинченко и его семье, за потерю мяча на чужой половине поля, вы вообще адекватные?! — Levchenko Evgeniy (@elevchenko) November 15, 2020

В группе А4 Лиги наций Украина занимает 3-е место. Правда, украинцам "в спину дышит" Швейцария, которая уступает команде Шевченко лишь одним пунктом. Следующий матч украинская сборная сыграет 17 ноября против Швейцарии.