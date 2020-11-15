Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко отреагировал на критику в его сторону после матча с Германией (1:3).

Зинченко обиделся на фанатов украинской команды, которые критиковали его после поражения в игре с Германией. Об этом он написал в инстаграм.

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Читая всю грязь, которую вылили на меня и мою семью после вчерашней игры, в очередной раз убедился, какой у нас народ, и как они умеют поддерживать. К счастью или к сожалению, спрос уже такой, что ошибаться на чужой половине поля уже непозволительно. За потерю мяча на чужой половине поля, я повторюсь, люди желают тебе и твоей семье смерти.

"Чувствуя ответственность за поражение на себе, обращаюсь к адекватным болельщикам, которых у нас, к сожалению, осталось мало. Нас всех с вами ждет финал, будьте с командой", – написал Зинченко.

Украина проиграла Германии: главное

Встреча началась с гола Яремчука, который здорово распорядился мячом в штрафной и точно пробил в ближний угол ворот Нойера.

Однако еще в первом тайме хозяева усилиями Сане и Вернера успели выйти вперед, а во втором тайме нападающий "Челси" оформил дубль и закрыл вопрос о победителе матча.

Добавим, что украинцы во втором тайме трижды попали в штангу ворот немцев, но забить второй гол так и не сумели.

К слову. Заключительный поединок в группе Лиги наций подопечные Шевченко проведут 17 ноября в Люцерне против команды Швейцарии.