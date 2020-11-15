У суботу, 14 листопада, Україна зіграла свій передостанній матч Ліги націй проти Німеччини, де поступилась супернику (3:1). Після втрати м'яча від Олександра Зінченка розпочалась гольова атака господарів.

Після помилки море критики полилось на хавбека збірної України. За втрату м'яча на чужій половині поля люди бажали Олександру та його родині смерті. Футбольний експерт та колишній футболіст Євген Левченко підтримав хавбека після помилки у важливому поєдинку. Про що написав у своєму твіттері.

До теми Олександр Зінченко після матчу з Німеччиною: Люди бажають мені і моїй родині смерті

Підтримка Зінченка

Після втрати м'яча у країнцем біля чужого штрафного Горецка розігнав контратаку, яку майстерно голом завершив Сане.

Після матчу Зінченко зізнався, що стільки хейту на свою сторону ще не читав. Про це він написав у своєму інстаграмі: "Відчуваючи відповідальність за поразку на собі, звертаюся до адекватних уболівальників, яких у нас, на жаль, залишилося мало. Нас всіх з вами чекає фінал, будьте з командою".

Євген Левченко прочитав пост півзахисника та відразу став на захист Олександра.

"Люди, що бажають смерті у коментарях Зінченку та його сім'ї за втрату м'яча на чужій половині поля, ви взагалі адекватні?", – емоційно написав Левченко.

Люди, которые желают смерти в комментариях Зинченко и его семье, за потерю мяча на чужой половине поля, вы вообще адекватные?! — Levchenko Evgeniy (@elevchenko) November 15, 2020

У групі А4 Ліги націй Україна посідає 3-тє місце. Щоправда, українцям "у спину дихає" Швейцарія, яка поступається команді Шевченка лише одним пунктом. Наступний матч українська збірна зіграє 17 листопада проти Швейцарії.