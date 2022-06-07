"Каждый человек, который поддерживает убийство украинца – будет наказан"

Екатерина и Александр родились в Крыму. До оккупации полуострова семья проживала там.

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Поэтому тема по Крыму семье известного украинского боксера очень близка и болезненна. Екатерина в своем инстаграмме обратилась к жителям полуострова.

"Помните, крымчане! Наслаждаясь клубничкой и радуясь дешевым ценам, вы пачкаетесь украинской кровью. Моясь херсонской водой, вы умываетесь кровью детей Украины. Еще раз, бумеранг никто не отменял.

Я верю, что за все нужно будет ответить. Вы все знаете. Знаете, нас убивают. Каждый человек, поддерживающий убийство украинца – будет наказан. Не нами. Богом. Вы превратили нашу жизнь в пустую яму, в которую сами и попадете", – написала жена Александра.



Обращение Екатерины / Фото с инстаграмма жены Усика

Оккупанты захватили дом Усика

К сожалению, семья украинского боксера испытала на себе последствия "русского мира". Российские наемники захватили дом Усика в Ворзеле Киевской области. К счастью, там никого не было, семья уехала за границу.

Екатерина и ее дети долгое время скрывались в хранилище.

Боксер уехал, чтобы подготовиться к реваншу против британца Энтони Джошуа. ранее отмечалось, что этот поединок может состояться 23 июля. Однако недавно промоутер соперника украинца рассказал, что вероятнее всего реванш состоится в августе.

Боксеры выйдут на ринг перед зрителями в Саудовской Аравии.