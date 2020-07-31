Американський спортивний бренд Nike представив свою нову рекламу. Головний посил в ній – спортсмени ніколи не залишаються наодинці.

Для своєї реклами Nike використав кадри як зі спортивних змагань, так і тренувань спортсменів, поєднавши їх, пише 24 канал.

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"Ви не можете зупинити Меган Рапіно, Серену Вільямс або ЛеБрона Джеймса. Так само, як ви не можете зупинити Наомі Осаку, Кріштіану Роналду або Лео Бейкера. Тому що, як спортсмени, ми ніколи не самотні. Спорт нас об’єднує. Зміцнює нас. Тримає нас, просуваючись вперед. Незважаючи ні на що, ми завжди повернемось сильнішими, разом. Ви не можете зупинити спорт. Тому що ви не можете зупинити нас", – йдеться в описі до відео.

Варто додати, що в самому відео є відсилання і до руху BlackLivesMatter, коли спортсмени стоять на колінах під час виконання гімну США. А також фрази з виступу ЛеБрона Джейсма та Меган Рапіно.