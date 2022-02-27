Шевченко готовит помощь для Украины

Легендарный футболист находится в Лондоне, но семья Андрея Шевченко живет в Киеве, став одним из эпицентров войны в Украине с Россией. Экс-наставник сборной будет помогать стране из Великобритании.

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Шевченко назвал войну настоящим ужасом и выразил поддержку украинскому народу, власти и армии, защищающей территории от оккупантов.

Родители, мама и сестра под Киевом. Все нормально, но происходящее – это ужас. Я просто хочу сказать слова поддержки и благодарности нашей доблестной украинской армии, президенту, нашим людям, защищающим нашу страну сегодня. Все делают для того чтобы мы выстояли в этот момент. Вы – мои герои, я горжусь своей страной, горжусь своими людьми,

– сказал тренер.

В Лондоне, где находится наставник, проходят протесты в поддержку Украины, где британцы и украинская диаспора требует прекратить войну против украинского государства. Шевченко рассказал, что проводит разговоры на уровне правительства, чтобы максимально помочь Украине.