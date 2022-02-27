Шевченко готує допомогу для України

Легендарний футболіст перебуває у Лондоні, але родина Андрія Шевченка живе у Києві, який став одним із епіцентрів війни в Україні з Росією. Екснаставник збірної буду допомагати країні з Великої Британії.

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Шевченко назвав війну справжнім жахом та висловив підтримку українському народу, владі та армії, яка боронить території від окупантів.

Батьки, мама та сестра під Києвом. Все нормально, але те, що відбувається – це жах. Я просто хочу сказати слова підтримки та подяки нашій доблесній українській армії, президенту, нашим людям, які захищають нашу країну сьогодні. Все роблять для того, щоби ми вистояли в цей момент. Ви – мої герої, я пишаюся своєю країною, пишаюся своїми людьми,

– сказав тренер.

У Лондоні, де перебуває наставник, відбуваються протести на підтримку України, де британці та українська діаспора вимагає припинити війну проти української держави. Шевченко розповів, що проводить розмови на рівні уряду, щоб максимально допомогти Україні.

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