Показала направление главам стран-агрессоров
Олимпийская чемпионка прокомментировала встречу Путина и Лукашенко в Москве на своей странице в инстаграмме. Ольга Харлан резко высказалась в сторону руководителей Беларуси и России.
К теме Довб**б, – реакция Харлан на слова Лаврова о том, что Россия не напала на Украину
Фехтовальщица отправила диктаторов в направлении русского корабля. Украинка сравнила их с двумя клоунами.
Два деб*ла – это сила. Хотя нет. Пойдут вместе, как русский военный корабль нах*й,
– подписала в сторону видео Харлан.
В видео Лукашенко рассказывает тирану Путину о том, что Украина готовила нападение на Беларусь.
- Отметим, что Харлан жестко, но справедливо обозвала Сергея Лаврова. Министр иностранных дел из России заявил, что его страна не нападала на Украину, но сознательно бомбила роддом в Мариуполе.
- От рук российских кафиров серьезно страдает родной город фехтовальщицы – Николаев. Ольга показала район обстрелов, где рядом живет ее семья.