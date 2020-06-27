Вы это видели? 5 тысяч фанатов поддерживали "Шахтер" в матче с "Зарей" через Zoom
Донецкий "Шахтер" организовал для фанатов возможность поддержать команду на стадионе с помощью трансляции в Zoom.
"Горняки" при поддержке титульного спонсора Parimatch установили вокруг поля на НСК "Олимпийский" экраны, через которые болельщики наблюдали за матчем через программу Zoom. Отмечается, что болельщиков собралось около пяти тысяч, сообщает пресс-служба "горняков".
Как это было "Заря" в боевом матче с "Шахтером" вырвала очки в борьбе за серебро УПЛ: видео
Все желающие получили возможность виртуально посетить домашний матч горняков против "Зари" и церемонию награждения команды золотыми медалями.
Фото: ФК "Шахтер"
Шахтер – Зоря: главное
- "Шахтер" уже оформил досрочное чемпионство Украины-2019/20, тогда как "Заря" еще продолжает борьбу с "Динамо" за второе место.
- Луганчане набрали 53 очка и отстают от киевлян на 2 балла. Свой матч "бело-синие" проведут 28 июня против "Десны", у которой тоже есть амбиции побороться за топ-3.
- "Горняки" доиграют сезон на НСК "Олимпийский".
- В 29-м туре "Шахтер" сыграет с "Динамо" (4 июля), "Заря" – с "Александрией" (5 июля).