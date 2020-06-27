Ви це бачили? 5 тисяч фанатів підтримували "Шахтар" у матчі з "Зорею" через Zoom
Донецький "Шахтар" організував для фанатів можливість підтримати команду на стадіоні за допомогою трансляції в Zoom.
"Гірники" за підтримки титульного спонсора Parimatch встановили навколо поля на НСК "Олімпійський" екрани, через які вболівальники спостерігали за матчем через програму Zoom. Зазначається, що уболівальників зібралося близько п'яти тисяч, повідомляє пресслужба "гірників".
Як це було "Зоря" у бойовому матчі з "Шахтарем" вирвала очки у боротьбі за срібло УПЛ: відео
Всі бажаючі отримали можливість віртуально відвідати домашній матч гірників проти «Зорі» і церемонію нагородження команди золотими медалями.
Фото: ФК "Шахтар"
Шахтар – Зоря: головне
- "Шахтар" вже оформив дострокове чемпіонство України-2019/20, тоді як "Зоря" ще продовжує боротьбу з "Динамо" за друге місце.
- Луганці набрали 53 очка і відстають від киян на 2 бали. Свій матч "біло-сині" проведуть 28 червня проти "Десни", у якої теж є амбіції поборотися за топ-3.
- "Гірники" дограють сезон на НСК "Олімпійський".
- У 29-му турі "Шахтар" зіграє з "Динамо" (4 липня), "Зоря" – з "Олександрією" (5 липня).