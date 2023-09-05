Вулверхэмптон летом пытался приобрести Виктора Цыганкова. Жирона пытается удержать украинца в составе еще на сезон.
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Желаемый исполнитель
Виктор Цыганков прекрасно приспособился к топовому чемпионату, что привлекло внимание ведущих клубов из не мнешь звездных лиг. В частности, украинским вингером пытался усилиться Вулверхэмптон, выступающий в АПЛ и даже сделавший предложение Жирони. Представителям "волков" понравилась скорая адаптация украинца в Испании, его знание английского языка, умение сыграть на нескольких позициях, а также успешная игра за сборную Украины в июне 2023 года. И вот испанский коллектив отказал англичанам.
Дело в том, что руководство каталонского клуба не планирует продавать Цыганкова раньше лета 2024 года, пока они не заинтересованы в его трансфере. Все потому, что боссы Жироны питают надежды на существенное увеличение в цене на украинского футболиста (сейчас Transfermarkt оценивает вингера в 22 миллиона евро).
Более того, "красно-белые" хотят получить за Виктора примерно 30-40 миллионов евро. Денежные аппетиты каталонского клуба обусловлены также тем, что 50 процентов прав на игрока принадлежат Динамо Киев, поэтому половина суммы от перепродажи (без учета 5 миллионов, которые Жирона заплатила киевлянам), перейдет "бобрам".
Цыганков в Жироне
- Украинец переехал в Испанию зимой 2023 года и практически сразу стал одним из лидеров каталонского коллектива. Жирона в прошлом сезоне чуть не вышла в Лигу конференций, однако на самом финише чемпионата проиграла борьбу за еврокубковое место Атлетику из Бильбао.
- Цыганков успел провести за "красно-белых" уже 22 матча, в которых забил три гола и отдал семь результативных передач (одна в текущей кампании, которая была адресована Артему Довбику в его дебютной игре ). Контракт Виктора с Жироной рассчитан до 2027 года.
- Также стоит отметить, что в настоящее время каталонский коллектив занимает второе место в Ла Лиге после четырех туре (10 очков в активе). Следующая игра "красно-белых" в рамках испанского чемпионата датирована 18 сентября, в которой они сойдутся с Гранадой.