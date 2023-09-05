Вулверхемптон влітку намагався придбати Віктора Циганкова. Жирона намагається втримати українця у складі бодай ще на сезон.

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Жаданий виконавець

Віктор Циганков прекрасно пристосувався до топового чемпіонату, що привернуло увагу провідних клубів із не мнеш зіркових ліг. Зокрема, українським вінгером намагався підсилитись Вулверхемптон, котрий виступає в АПЛ та навіть зробив пропозицію Жироні. Представникам "вовків" сподобалася швидка адаптація українця в Іспанії, його знання англійської мови, вміння зіграти на декількох позиціях, а також успішна гра за збірну України у червні 2023-го року. Та от іспанський колектив відмовив англійцям.

Нагадаємо. У "Туманному Альбіоні" наразі чимале представництво України, оскільки у тамтешньому елітному чемпіонаті виступають Ілля Забарний (Борнмут), Михайло Мудрик (Челсі), Олександр Зінченко (Арсенал), Віталій Миколенко (Евертон) та Єгор Ярмолюк (Брентфорд). До того ж у Чемпіоншипі кольори Сандерленда віднедавна захищає Назарій Русин.

Діло в тому, що керівництво каталонського клубу не планує продавати Циганкова раніше літа 2024-го року, наразі вони не зацікавлені у його трансфері. Все через те, що боси Жирони плекають надії на суттєве збільшення у ціні на українського футболіста (наразі Transfermarkt оцінює вінгера у 22 мільйони євро).

Ба більше, "червоно-білі" жадають отримати за Віктора приблизно 30-40 мільйонів євро. Грошові апетити каталонського клубу зумовлені також тим, що 50 відсотків прав на гравця належать Динамо Київ, тому половина суми від перепродажу (без урахування 5 мільйонів, які Жирона заплатила киянам) перейде "бобрам".

Циганков у Жироні