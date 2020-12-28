Лондонский Тоттенхэм продлил серию без побед в английской Премьер-лиге (АПЛ) до 4-х подряд. 27 декабря "шпоры" сыграли вничью в 15 туре АПЛ против Вулверхэмптона.

Вулверхэмптон – Тоттенхэм 1:1

Голы: Се, 86 – Ндомбеле, 1

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Поединок начался для "шпор" удачно, пишет 24 канал. Уже на первой минуте подопечные Жозе Моуринью открыли счет в игре. Ндомбеле выстрелил дальним ударом и мяч после рикошета оказался в воротах.

"Волки" могли отыграться после момента в Силвы. Семеду прострелил с фланга на португальца, который пробил в касание, но не попал.

Команды обменялись еще несколькими полумоментами и Вулверхэмптон вырвал ничью в конце поединка. После подачи с углового Се набежал на ближнюю стойку и ударом головой направил мяч в дальний угол ворот.

После этого матча Тоттенхэм занимает 5-е место, имея 26 очков. Волки на 11-й строчке с 21 набранным баллом.

Вулверхэмптон – Тоттенхэм видеообзор