Вулверхэмптон вырвал ничью у Тоттенхэма, который продлил серию без побед до 4-х: видео
Лондонский Тоттенхэм продлил серию без побед в английской Премьер-лиге (АПЛ) до 4-х подряд. 27 декабря "шпоры" сыграли вничью в 15 туре АПЛ против Вулверхэмптона.
Вулверхэмптон – Тоттенхэм 1:1
Голы: Се, 86 – Ндомбеле, 1
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Поединок начался для "шпор" удачно, пишет 24 канал. Уже на первой минуте подопечные Жозе Моуринью открыли счет в игре. Ндомбеле выстрелил дальним ударом и мяч после рикошета оказался в воротах.
"Волки" могли отыграться после момента в Силвы. Семеду прострелил с фланга на португальца, который пробил в касание, но не попал.
Команды обменялись еще несколькими полумоментами и Вулверхэмптон вырвал ничью в конце поединка. После подачи с углового Се набежал на ближнюю стойку и ударом головой направил мяч в дальний угол ворот.
После этого матча Тоттенхэм занимает 5-е место, имея 26 очков. Волки на 11-й строчке с 21 набранным баллом.
Вулверхэмптон – Тоттенхэм видеообзор
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