Лондонський Тоттенхем продовжив серію без перемог в англійській Прем'єр-лізі (АПЛ) до 4-х поспіль. 27 грудня "шпори" зіграли внічию у 15 турі АПЛ проти Вулверхемптона.

Вулверхемптон – Тоттенхем 1:1

Голи: Се, 86 – Ндомбеле, 1

Дивіться також Ярмоленко допоміг Вест Хему відігратися в матчі чемпіонату Англії: відео

Поєдинок розпочався для "шпор" вдало, пише 24 канал. Уже на першій хвилині підопічні Жозе Моурінью відкрили рахунок у грі. Ндомбеле вистрілив дальнім ударом і м'яч після рикошету опинився у воротах.

"Вовки" могли відігратися після моменту в Сілви. Семеду прострілив з флангу на португальця, який пробив у дотик, але не влучив.

Команди обмінялися ще декількома напівмоментами і Вулверхемптон вирвав нічию наприкінці поєдинку. Після подачі з кутового Се набіг на ближню стійку та ударом головою направив м'яч у дальній кут воріт.

Після цього матчу Тоттенхем посідає 5-е місце, маючи 26 очок. Вовки на 11-й сходинці з 21 набраним балом.

Вулверхемптон – Тоттенхем відеоогляд