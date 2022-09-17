Манчестер Сити разгромил Вулверхэмптон и возглавил турнирную таблицу АПЛ

В субботу, 17 сентября, в рамках 8 тура английской Премьер-лиги Манчестер Сити на выезде сыграл с Вулвергемптоном. Подопечные Пепа Гвардиолы разбили хозяев матча.

Вулверхэмптон – Манчестер Сити 0:3

Голы: Грилиш 1, Голланд 16, Фоден 69

Манчестер Сити без проблем одержал победу над Вулвергемптоном. Матч закончился со счётом 0:3, сообщает 24 канал.

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Гости вышли вперед уже на первой минуте матча – отличился Джек Грилиш. Впоследствии Эрлинг Голанд удвоил преимущество "горожан". Норвежский форвард забивает в седьмом матче подряд. В общей сложности у него 14 голов в десяти матчах за Манчестер Сити.

Любопытно, что только Борнмут в новом сезоне не пропускал от норвежца. Также Голанд мог оформить дубль, и после того, как это не получилось это сделали, футболист разозлился нагло рукой и начал закрывать камеру оператора.

Видео момента

Еще до перерыва Вулвергемптон остался в меньшинстве – за фол на Грилише был изъят Нейтан Коллинз.

Вряд ли Коллинз преследовал цель злой умысел, однако его прыжок на Грилиша с поднятыми ногами был просто ужасным.

Во втором тайме Фил Фоден по передаче Кевина Де Брюйне довел счет до разгромного – 0:3.