Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед 0:1

Голы: Гринвуд, 80

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На 80-й минуте случился ключевой эпизод матча. Гринвуд ворвался в штрафную "волков" и пробил в нижний угол ворот. Арбитр воспользовался системой видеоповторов, но в итоге все же засчитал гол англичанина – третий в трех играх, который стал единственным в противостоянии.

Звездный новичок гостей Криштиану Роналду в заявку матча не попал. Португалец сможет сыграть за "красных дьяволов" после паузы, вызванной матчами сборных.

В следующем туре чемпионата Англии подопечные Уле Гуннара Сульшера 11 сентября дома примут Ньюкасл, команда Бруну Лаже в тот же день на выезде будет противостоять Уотфорду.

Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед видеообзор