Вулверхемптон – Манчестер Юнайтед 0:1

Голи: Грінвуд, 80

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На 80-й хвилині трапився ключовий епізод матчу. Грінвуд увірвався в штрафну "вовків" і пробив у нижній кут воріт. Арбітр скористався системою відеоповторів, але в підсумку все ж зарахував гол англійця – третій в трьох іграх, який став єдиним у протистоянні.

Зірковий новачок гостей Кріштіану Роналду в заявку матчу не потрапив. Португалець зможе зіграти за "червоних дияволів" після паузи, яка викликана матчами збірних.

У наступному турі чемпіонату Англії підопічні Уле Гуннара Сульшера 11 вересня вдома приймуть Ньюкасл, команда Бруну Лажі в той же день на виїзді протистоятиме Уотфорду.

Вулверхемптон – Манчестер Юнайтед відеоогляд