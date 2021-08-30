Вулверхемптон – Манчестер Юнайтед 0:1
Голи: Грінвуд, 80
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На 80-й хвилині трапився ключовий епізод матчу. Грінвуд увірвався в штрафну "вовків" і пробив у нижній кут воріт. Арбітр скористався системою відеоповторів, але в підсумку все ж зарахував гол англійця – третій в трьох іграх, який став єдиним у протистоянні.
Зірковий новачок гостей Кріштіану Роналду в заявку матчу не потрапив. Португалець зможе зіграти за "червоних дияволів" після паузи, яка викликана матчами збірних.
У наступному турі чемпіонату Англії підопічні Уле Гуннара Сульшера 11 вересня вдома приймуть Ньюкасл, команда Бруну Лажі в той же день на виїзді протистоятиме Уотфорду.
Вулверхемптон – Манчестер Юнайтед відеоогляд