Вулверхемптон – Челсі 2:1

Гол: Ламіна, 51, Догерті, 90+1 – Нкуну, 90+6

Михайло Мудрик розпочав матч проти "вовків" з лави запасних. У попередньому поєдинку завдяки діям українського вінгера "сині" здобули першу перемогу за три матчі в АПЛ, пише 24 Канал.

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Виграє не той, хто більше атакує

У першому таймі команда Почеттіно переважала господарів поля. "Пенсіонери" частіше загрожували воротам суперника. Чудову нагоду відзначитися на 34-й хвилині втратив Рахім Стерлінг, який завдав небезпечного удару по воротах. Однак голкіпер "вовків" ефектним сейвом запобіг голу. До перерви команди так і не зуміли змінити нулі на табло.

На початку другого тайму Вулверхемптон покарав Челсі за невикористані моменти. Під час розіграшу кутового Маріо Ламіна вистрибнув найвище за всіх і ударом головою відправив м'яч у сітку воріт "синіх". 1:0 – господарі повели в рахунку.

Почеттіно відреагував на пропущений, випустивши на 59-й хвилині Мудрика, який замінив нападника Армандо Броя. Українець зайняв своє рідне місце на лівому фланзі атаки.

Проте всі намагання Мудрика та його партнерів бодай зрівняти рахунок руйнувалися надійним захистом Вулверхемптону. Ба більше, у компенсований час захисник "вовків" Метт Догерті вдало зіграв на добиванні та подвоїв перевагу.

Після пропущеного голу гравці Челсі прокинулися і зуміли відквитати один м'яч. Результативним ударом відзначився Нкуну. Проте на більше "пенсіонерів" не вистачило часу.

У підсумку команда Почеттіно зазнала восьмої поразки в чемпіонаті.

Турнірне становище в АПЛ

Челсі зберіг за собою десяте місце в турнірній таблиці. В активі "синіх" 22 зароблених бали.

Вулверхемптон наздогнав Челсі по набраних очках. "Вовки" піднялися на 11 місце.

Свій наступний матч Челсі зіграє 27 грудня. Суперником "пенсіонерів" буде Крістал Пелас.

Відеоогляд матчу Вулверхемптон – Челсі