Теофимо Лопес-старший откровенно рассказал, что ждет Василия Ломаченко в реванше, если он состоится. Украинец просто побывает в нокауте.

Теофимо Лопес-старший, который является отцом и одновременно тренером абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса, считает, что у боксера из Украины нет никаких шансов не победу во втором поединке. Об этом он рассказал в прямом эфире подкаста ChampionsHeart You can't Play Boxing.

Вот так Лопес вступил словесную перепалку с полицейским, который требовал реванш с Ломаченко

Ожидание от реванша

Американец заявил, что еще один бой с Василием Ломаченко будет шагом назад в карьере Лопеса. Он хочет прогрессировать и расти как боксер. Поэтому ему нужны другие соперники в следующих боях.

Мы уже сделали то, что должны были сделать. Послушайте, если у нас будет еще один бой с Ломаченко, то мы отправим его в нокаут, поскольку в этот раз он пойдет вперед, и мой сын его сломает,

– сказал наставник.

Вспомнил Лопес-старший и предыдущий бой: "Вы видели, что Теофимо сделал с ним 12-м раунде. Мой сын мог сделать это в восьмом или девятом раунде, но он решил этого не делать. Мне чуть не пришлось его душить, чтобы он включил обороты, поскольку мой сын хранил около 20 процентов от того, что у него есть".

Добавим, что в контракте боя не было пункта о реванше. Поэтому судьба второго поединка зависит исключительно от желания боксеров. Если у Ломаченко оно есть, то с Лопесом сложнее. Он полностью разделяет мнение отца о бессмысленности проведения еще одного боя с украинцем.

Сейчас боксер из США должен провести обязательную защиту титула с обязательным претендентом IBF Джорджем Камбососсом.