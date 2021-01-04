Теофімо Лопес-старший відверто розповів, що чекає на Василя Ломаченка у реванші, якщо він таки відбудеться. Українець просто побуває у нокауті.

Теофімо Лопес-старший, який є батьком та водночас тренером абсолютного чемпіона світу у легкій вазі Теофімо Лопеса, вважає, що у боксера з України немає жодних шансів не перемогу у другому поєдинку. Про це він розповів у прямому ефірі подкасту ChampionsHeart You Can't Play Boxing.

Оце так Лопес вступив словесну перепалку з поліцейським, який вимагав реванш з Ломаченком

Очікування від реваншу

Американець заявив, що ще один бій з Василем Ломаченком буде кроком назад у кар'єрі Лопеса. Він хоче прогресувати та рости як боксер. Тому йому потрібні інші суперники у наступних боях.

Ми вже зробили те, що повинні були зробити. Послухайте, якщо у нас буде ще один бій з Ломаченком, то ми відправимо його в нокаут, оскільки в цей раз він піде вперед, і мій син його зламає,

– сказав наставник.

Пригадав Лопес-старший і попередній бій: "Ви бачили, що Теофімо зробив з ним 12-му раунді. Мій син міг зробити це у восьмому чи дев'ятому раунді, але він вирішив цього не робити. Мені мало не довелося його душити, щоб він включив обороти, оскільки мій син зберігав близько 20 відсотків від того, що у нього є".

Додамо, що у контракті бою не було пункту про реванш. Тому доля другого поєдинку залежить виключно від бажання боксерів. Якщо у Ломаченка воно є, то з Лопесом складніше. Він повністю поділяє думку батька про безглуздість проведення ще одного бою з українцем.

Зараз боксер із США повинен провести обов'язковий захист титулу з обов'язковим претендентом IBF Джорджем Камбососсом.