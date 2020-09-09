"Калуш" из Ивано-Франковска не поехал на матч первого тура против "Эпицентра" и не имеет возможности сыграть матч с "Карпатами". Из-за проблем руководство клуба уже сообщило ПФЛ о снятии команды со второй лиги Украины.

По регламенту ПФЛ две неявки на матч автоматически приводят к снятию клуба с чемпионата. Об этом сообщает Sport Arena.

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Клуб на грани исчезновения

Ранее представители клуба сообщали, что никаких проблем в команде нет. Они заплатили за участие в третьей по силе лиге Украины.

В первом матче Второй лиги "Калуш" должен был сыграть против "Эпицентра", но не приехал на матч. В следующем туре клуб из Ивано-Франковска ждало противостояние с "Карпатами", но представители команды сообщили, что не смогут выйти на этот поединок. Поэтому клуб сообщил ПФЛ о снятии со второй лиги.

Одной из причин в клубе называют поздний процесс комплектации команды – "Калуш" лишь в конце августа разместил в своих социальных сетях объявления, приглашая на просмотр свободных агентов. "Калуш" пытался усилить состав молодыми игроками. Одним из них должен был стать голкипер Антон Задерейко, который является воспитанником академии львовских "Карпат".

Прошлый сезон "Калуш" завершил на 5 месте в группе "А" во Второй лиге Украины.

В этом году "Калуш" уже мог исчезнуть с футбольной карты Украины. В начале июня футболистам "Калуша" на их смартфоны пришло сообщение о предоставлении им статуса свободных агентов.

Что известно о "Калуше"

Клуб основан в 1947 году. В сезоне 1995/96 команда выступала во Второй лиге, а перед началом сезона 2001/02 сменила название на "Лукор", но впоследствии сменив название на "Прикарпатье", клуб не долго пробыл на плаву и завершил свое существование.

Впоследствии команда была заявлена в чемпионат области по футболу под названием "Калуш".