Клубы, которые представляют Вторую лигу Украины, "Подолье" и "Чернигов" досрочно завершат свои выступления в розыгрыше Кубка Украины. Обоим командам грозят технические поражения за прошедшие кубковые матчи.

Завтра, 9 сентября, представители КДК УАФ соберутся на заседание, где будут рассматривать потенциальную дисквалификацию "Подолья" и "Чернигова" из Кубка Украины, сообщает издание ua-football.

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Дисквалификация команд

Команда из Чернигова не приехала на матч первого квалификационного раунда Кубка Украины, где должна была сыграть против тернопольской "Нивы". Поэтому теперь клубу грозит техническое поражение. Якобы у черниговской команды поломался автобус, поэтому они не смогли приехать.

Второй представитель, который может досрочно прекратить участие в розыгрыше кубка в сезоне 2020/21 стал клуб "Подолье". Хмельницкая команда в отличие от "Чернигова" провела свой матч против "Прикарпатья" и даже сумела праздновать успех. В основное время команды не смогли решить, кто сильнее в этом противостоянии. В серии пенальти "Подолье" оказалось на один удар точнее – 8:7.

Все было бы замечательно, если бы в составе хозяев на поле не вышел Ян Морговский, который должен был отбывать дисквалификацию. В предыдущем розыгрыше Кубка Украины полузащитник получил удаление, которое переносится на этот сезон.

Поэтому в соответствии с регламентом, "Подолье" также получить техническое поражение.