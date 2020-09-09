"Калуш" з Івано-Франківська не поїхав на матч першого туру проти "Епіцентру" та немає можливості зіграти матч із "Карпатами. Через проблеми керівництво клубу вже повідомило ПФЛ про зняття команди з Другої ліги України.

За регламентом ПФЛ дві неявки на матч автоматично призводять до зняття клубу з чемпіонату. Про це повідомляє Sport Arena.

Читайте також: Два клуби достроково завершать виступи у Кубку України: кому загрожує дискваліфікація

Клуб на межі зникнення

Раніше представники клубу повідомляли, що жодних проблем у команді немає. Вони заплатили за участь у третій за силою лізі України.

У першому матчі Другої ліги "Калуш" повинен був зіграти проти "Епіцентру", але не приїхав на матч. У наступному турі на клуб з Івано-Франківська чекало протистояння з "Карпатами", але представники команди повідомили, що не зможуть вийти на цей поєдинок. Тому клуб повідомив ПФЛ про зняття з Другої ліги.

Однією з причин у клубі називають пізній процес комплектації команди – "Калуш" лише наприкінці серпня розмістив у своїх соціальних мережах оголошення, запрошуючи на перегляд вільних агентів. "Калуш" намагався підсилити склад молодими гравцями. Одним із них мав стати голкіпер Антон Задерейко, який є вихованцем академії львівських "Карпат".

Минулий сезон "Калуш" завершив на 5 місці у групі "А" у Другій лізі України.

У цьому році "Калуш" вже міг зникнути з футбольної карти України. На початку червня футболістам "Калуша" на їх смартфони прийшло повідомлення про надання їм статусів вільних агентів.

Що відомо про "Калуш"

Клуб заснований у 1947 році. У сезоні 1995/96 команда виступала у Другій лізі, а перед початком сезону 2001/02 змінила назву на "Лукор", але згодом змінивши назву на "Прикарпаття" клуб не довго пробув на плаву та завершив своє існування.

Згодом команда була заявлена у чемпіонат області з футболу під назвою "Калуш".