В ночь с 28 на 29 сентября "Тампа" встретилась с "Далласом" в финальном шестом матче серии Кубка Стэнли. Номинальные гости победили своего соперника и стали обладателями трофея.

Игра состоялась в канадском Эдмонтоне на стадионе "Роджерс Плэйс" и завершилась победой номинальных гостей со счетом 2:0, информирует 24 канал.

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Победитель Кубка Стэнли

Хозяева дважды отмечались в течение первых двух периодов и довели счет в серии до четырех побед. В итоге серия завершилась в пользу "Тампы" – 4-2, команда стала обладателем Кубка Стэнли-2020.

Это уже второй такой трофей в активе команды. Впервые "Тампа" стала обладателем Кубка Стэнли еще в далеком 2004 году.

THE MOMENT WE BECAME CHAMPS pic.twitter.com/B6g0ctLsxc — Tampa Bay Lightning (@TBLightning) September 29, 2020

В составе победителей отличились Брэйден Пойнт и Блейк Коулман. Самым ценным игроком плей-офф признали шведского защитника в составе победителя Виктора Хедмана.

Финальная серия состоялась в Эдмонтоне без зрителей в связи с пандемией коронавируса.

Кубок Стэнли Престижный турнир в хоккее, который разыгрывается каждый год между командами Национальной хоккейной лиги по системе с выбыванием. Первый розыгрыш кубка состоялся в 1893 году.

На пути к финалу в плей-офф "молнии" были сильнее, чем "Коламбус" (4-1), "Бостон" (4-1) и "Нью-Йорк Айлендерс" (4-2).

Что касается их соперника "Далласа", то это поражение для них стало четвертым в финальных сериях плей-офф.

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