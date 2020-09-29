У ніч з 28 на 29 вересня "Тампа" зустрілась із "Далласом" у фінальному шостому матчі серії Кубка Стенлі. Номінальні гості перемогли свого суперника та стали володарями трофею.

Гра відбулася в канадському Едмонтоні на стадіоні "Роджерс Плейс" і завершилася перемогою номінальних гостей з рахунком 2:0, інформує 24 канал.

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Переможець Кубка Стенлі

Господарі двічі відзначались протягом перших двох періодів та довели рахунок у серії до чотирьох перемог. У підсумку серія завершилась на користь "Тампи" – 4-2, команда стала володарем Кубка Стенлі-2020.

Це вже другий такий трофей у активі команди. Вперше "Тампа" стала володарем Кубка Стенлі ще у далекому 2004 році.

THE MOMENT WE BECAME CHAMPS pic.twitter.com/B6g0ctLsxc — Tampa Bay Lightning (@TBLightning) September 29, 2020

У складі переможців відзначилися Брейден Пойнт і Блейк Коулман. Найціннішим гравцем плей-офф визнали шведського захисника у складі переможця Віктора Гедмана.

Фінальна серія відбулась в Едмонтоні без глядачів у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Кубок Стенлі П рестижний турнір у хокеї, який розігрується щороку між командами Національної хокейної ліги за системою з вибуванням. Перший розіграш кубку відбувся в 1893 році.

На шляху до фіналу в плей-офф "блискавки" були сильнішими за "Коламбус" (4-1), "Бостон" (4-1) і "Нью-Йорк Айлендерс" (4-2).

Що стосується їх суперника "Далласа", то ця поразка для них стала четвертою у фінальних серіях плей-офф.

Тампа – Даллас відеоогляд