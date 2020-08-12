Более 150 минут: безумный матч Кубка Стэнли стал одним из самых длинных в истории НХЛ – видео
Стартовый матч серии первого раунда Кубка Стэнли выдался крайне жарким. Команды выдали 5 овертаймов, провели на льду более 150 минут, чтобы определить победителя во встрече.
Тампа-Бэй встречался с "Коламбусом". Матч выдался одним из самых длинных в истории НХЛ (3:2), сообщает 24 канал.
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Неожиданный матч
Команды сыграли 5 овертаймов и в целом провели на арене 150 минут и 27 секунд. Превзойти самый длинный матч в истории не удалось, но попасть в топ-4 таких встреч вполне получилось.
Победную шайбу с дальнего расстояния забросил форвард "Тампы" Брейден Пойнт. Команды начали свой матч в 22:09 (по киевскому времени), а покинули лед в 4:22. В целом хоккеисты отработали в течение 6 часов и 13 минут.
Из-за такого неожиданного матча организаторам пришлось внести коррективы в следующий матч, который должен был проходить на этой арене.
Самые длинные матчи в истории НХЛ
- "Монреаль Канадиенс" – "Детройт Ред Вингз" – 0:1, 1936 год (176 минут и 30 секунд).
- "Бостон Брюинс" – "Торонто Мэйпл Лифс" – 0:1, 1933 год (164 минуты и 46 секунд).
- "Питтсбург Пингвинс" – "Филадельфия Флаерс" – 1:2, 2000 год (152 минуты и 1 секунда).
- "Тампа-Бэй Лайтнинг" – "Коламбус Блю-Джекетс" – 3:2, 2020 год (150 минут и 27 секунд).
Что такое Кубок Стэнли?Это престижный турнир в североамериканском хоккее. Кубок Стэнли разыгрывается каждый год между командами Национальной хоккейной лиги по системе с выбыванием.
Тампа-Бэй – Коламбус обзор матча