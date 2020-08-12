Стартовый матч серии первого раунда Кубка Стэнли выдался крайне жарким. Команды выдали 5 овертаймов, провели на льду более 150 минут, чтобы определить победителя во встрече.

Тампа-Бэй встречался с "Коламбусом". Матч выдался одним из самых длинных в истории НХЛ (3:2), сообщает 24 канал.

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Неожиданный матч

Команды сыграли 5 овертаймов и в целом провели на арене 150 минут и 27 секунд. Превзойти самый длинный матч в истории не удалось, но попасть в топ-4 таких встреч вполне получилось.

Победную шайбу с дальнего расстояния забросил форвард "Тампы" Брейден Пойнт. Команды начали свой матч в 22:09 (по киевскому времени), а покинули лед в 4:22. В целом хоккеисты отработали в течение 6 часов и 13 минут.

Из-за такого неожиданного матча организаторам пришлось внести коррективы в следующий матч, который должен был проходить на этой арене.

A historic hockey game comes to an end.@BraydenPoint19 nails the game winner for the @TBLightning in the FIFTH OT. #StanleyCup pic.twitter.com/QxV7T4HEMg — NHL (@NHL) August 12, 2020

Самые длинные матчи в истории НХЛ

"Монреаль Канадиенс" – "Детройт Ред Вингз" – 0:1, 1936 год (176 минут и 30 секунд). "Бостон Брюинс" – "Торонто Мэйпл Лифс" – 0:1, 1933 год (164 минуты и 46 секунд). "Питтсбург Пингвинс" – "Филадельфия Флаерс" – 1:2, 2000 год (152 минуты и 1 секунда). "Тампа-Бэй Лайтнинг" – "Коламбус Блю-Джекетс" – 3:2, 2020 год (150 минут и 27 секунд).

Что такое Кубок Стэнли? Это престижный турнир в североамериканском хоккее. Кубок Стэнли разыгрывается каждый год между командами Национальной хоккейной лиги по системе с выбыванием.

Тампа-Бэй – Коламбус обзор матча