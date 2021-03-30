Два игрока Зари – полузащитник Дмитрий Иванисеня и защитник Джоэль Абу-Ханна пока не договорились с клубом о продлении контрактов. У обоих футболистов соглашения заканчиваются в июне.

Луганский клуб предложил им продлить соглашения на тех же условиях, в то время как футболисты рассчитывают на улучшенные условия.

К слову УПЛ утвердила даты перенесенных матчей

Также отметим, что летом также заканчивается соглашение с Зарей у еще одного основного игрока – Владлена Юрченко.

Результативность Иванисени и Абу-Ханны