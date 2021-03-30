Сразу два лидера Зари хотят покинуть команду, – журналист
Два игрока Зари – полузащитник Дмитрий Иванисеня и защитник Джоэль Абу-Ханна пока не договорились с клубом о продлении контрактов. У обоих футболистов соглашения заканчиваются в июне.
Источник:Цыганик LIVE
Луганский клуб предложил им продлить соглашения на тех же условиях, в то время как футболисты рассчитывают на улучшенные условия.
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Также отметим, что летом также заканчивается соглашение с Зарей у еще одного основного игрока – Владлена Юрченко.
Результативность Иванисени и Абу-Ханны
- Оба игрока являются основными исполнителями Зари и провели в текущем сезоне по 23 матча.
- В них Иванисеня забил семь голов и отдал три результативные передачи, а на счету Абу-Ханны 1 ассист.
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