В Первой лиге состоялся матч 9-го тура. "Ужгород" принимал "Карпаты" из Ивано-Франковска и проиграл 0:3. В матче случился невероятно курьезный момент, после которого мяч чудом не оказался в воротах гостей.

На 35-й минуте команда из Закарпатской области выполняла штрафной. После подачи с фланга один из футболистов хозяев пробил головой, но попал в перекладину, пишет 24 канал.

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На добивании пытались сыграть два его одноклубника, однако оба их удара были отражены игроками "Карпат".

Гостям удалось забить три гола в ворота "Ужгорода" и получить крупную победу со счетом 3:0.

В турнирном положении "Карпаты" вышли на второе место, "Ужгород" опустился на четвертое.

В следующем туре "Ужгород" будет играть в Киеве с местным "Рубиконом". Матч состоится в субботу, 7 ноября.

Видео курьезного момента