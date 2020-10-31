У Першій лізі відбувся матч 9-го туру. "Ужгород" приймав "Карпати" із Івано-Франківщини і програв 0:3. У матчі трапився неймовірно курйозний момент, після якого м'яч дивом не опинився у воротах гостей.

На 35-й хвилині команда із Закарпатської області виконувала штрафний. Після подачі з флангу один з футболістів господарів пробив головою, але влучив у поперечину, пише 24 канал.

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На добиванні намагалися зіграти два його одноклубника, однак обидва їх удару були відбиті гравцями "Карпат".

Гостям вдалося забити три голи у ворота "Ужгорода" і здобути розгромну перемогу з рахунком 3:0.

У турнірному становищі "Карпати" вийшли на друге місце, "Ужгород" опустився на четверте.

В наступному турі "Ужгород" гратиме у Києві з місцевим "Рубіконом". Матч відбудеться у суботу, 7 листопада.

Відео курйозного моменту