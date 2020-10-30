Скандал с Конституционным Судом Украины не оставил в стороне и футбольное сообщество. Поэтому с их стороны поступило "предложение" для судей КСУ.

В воскресенье, 1 ноября, львовские "Карпаты", выступающие во второй лиге, должны были сыграть в Киеве против "Оболонь-2". Но матч перенесли из-за вспышки коронавируса у игроков киевской команды.

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Чтобы клубный автобус не простаивал напрасно, в "Карпатах" заявили, что "готовы покатать на нашем автобусе судей КСУ прямо до Ростова".

У нас тут виїзний матч скасувався Готові покатати на нашому автобусі суддів КСУ прямо до Ростова



Біб-біп #ксудоростова pic.twitter.com/cLbcUQdX8w — FC Karpaty Lviv (@FCKarpatyLviv) October 30, 2020

Напомним, что в пятницу, 30 октября, под стенами Конституционного Суда Украины состоялся протест. Причиной стало решение КСУ о неконституционности наказания за недостоверные данные в декларациях чиновников. Таким образом политики могут не нести наказание за то, что не указывают имущество, которое получили незаконным путем. Кроме того, это решение скрыло все декларации чиновников, и лишило НАПК их главных функций.

Митинг под стенами Конституционного суда назывался "Отправим судей-предателей КСУ в Ростов" с намеком на Виктора Януковича, который бежал туда после Революции Достоинства. И до сих пор скрывается в России.