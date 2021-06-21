Второй автогол вратаря на Евро: как голкипер Финляндии занес мяч в свои ворота – видео

Сборная Финляндии 21 июня сыграла с Бельгией в матче группового этапа чемпионата Европы-2021 по футболу. Первый гол в матче был забит вратарем Лукасом Градецки в собственные владения.
На 74-й минуте Вермален головой замыкал подачу углового с левого фланга, попал в дальний каркас ворот, после чего отскок пришелся в руки голкипера финнов, а от них – в ворота.
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Видео автогола Градецки
Финляндия – Бельгия: перед матчем
- Решающий этап группового раунда Евро-2020 подобрался и к квартету B, где есть ярко выраженный лидер – команда Роберто Мартинеса, а также претендент на выход в плей-офф – подопечные Маркку Канерви.
- Перед "совами" стояла задача минимум – не проиграть, так как это позволило им выйти в следующий раунд, независимо от исхода параллельного поединка.