Второе поражение подряд: клуб Реброва проиграл в престижном турнире на последних секундах
15 января 2022 , 19:19Читати новину українською
Источник:24 канал
В поединке 1/4 финала Кубка президента ОАЭ Аль-Айн Сергея Реброва встретился на выезде с Аль-Васлом. К сожалению, команда украинца проиграла – 2:1.
Аль-Васл – Аль-Айн 2:1
Голы: Жилберту, 60, 90+2 – Лаба, 45+1
К слову Ребров потерпел первое поражение в ОАЭ, уступив прямому конкуренту.
Подопечные украинца сначала владели преимуществом и открыли счет в конце первого тайма. Однако во второй половине игры лучше смотрелись хозяева, которые не только сумели выровнять положение, но и вырвали победу – 2:1.
Решающий мяч влетел в ворота Аль-Айна на второй компенсированной минуте. Таким образом команда Реброва завершила выступления в нынешнем розыгрыше Кубка президента.
Аль-Айн лидирует в чемпионате
- В чемпионате ОАЭ у команды украинца дела обстоят гораздо лучше. Она уверенно лидирует с 30 очками после 13 туров и отрыв от ближайшего преследователя в лице Аль-Вахды в шесть баллов. И это несмотря на то, что неделей ранее Ребров впервые уступил первенство Эмиратов у руля Аль-Айна (0:2 от Аль-Шаржи).
- Кроме того, в начале марта клуб из Эль-Айна ожидает двухматчевого противостояния в рамках полуфинала Кубка лиги с Аль-Джазирой.