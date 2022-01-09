Аль-Шарджа – Аль-Айн 2:0
Голы: Кайо, 11, Луанзинью, 18
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Первый матч Аль-Айна в чемпионате после Нового года получился неудачным – команда Реброва проиграла Аль-Шарджи. Результат был добыт уже в дебюте поединка – Кайо открыл счет на 11 минуте, а Луанзинью через 7 минут сделал преимущество убедительным.
Во втором тайме подопечные Реброва владели больше мячом, но по ударам статистика идентична – 9 в целом и по 2 в створ ворот. В составе Аль-Шарджи в стартовом составе вышел экс-вингер Шахтера Бернард, получивший желтую карточку на 61 минуте, а финальный свисток арбитра зафиксировал поражение Аль-Айна.
- Эта неудача не помешала Аль-Айну остаться на первом месте с 30 очками, а Аль-Шарджа с 23 пунктами остался вторым.
- До этого матча у Реброва в ОАЭ было только одно поражение, которое постигло украинского тренера в матче Кубка Лиги против Эмирейтс (0:1). В четвертьфинале турнира Аль-Айн сыграет с Аль-Васлом (15 января).