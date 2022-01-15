Аль-Васл – Аль-Айн 2:1

Голи: Жілберту, 60, 90+2 – Лаба, 45+1

До слова Ребров зазнав першої поразки в ОАЕ, поступившись прямому конкуренту

Підопічні українця спочатку володіли перевагою та відкрили рахунок наприкінці першого тайму. Однак у другій половині гри краще виглядали господарі, які не лише зуміли вирівняти становище, а й вирвали перемогу – 2:1.

Вирішальний м'яч влетів у ворота Аль-Айна на другій компенсованій хвилині. Таким чином, команда Реброва завершила виступи у нинішньому розіграші Кубка президента.

Аль-Айн лідирує в чемпіонаті