Аль-Васл – Аль-Айн 2:1
Голи: Жілберту, 60, 90+2 – Лаба, 45+1
До слова Ребров зазнав першої поразки в ОАЕ, поступившись прямому конкуренту
Підопічні українця спочатку володіли перевагою та відкрили рахунок наприкінці першого тайму. Однак у другій половині гри краще виглядали господарі, які не лише зуміли вирівняти становище, а й вирвали перемогу – 2:1.
Вирішальний м'яч влетів у ворота Аль-Айна на другій компенсованій хвилині. Таким чином, команда Реброва завершила виступи у нинішньому розіграші Кубка президента.
Аль-Айн лідирує в чемпіонаті
- У чемпіонаті ОАЕ у команди українця справи йдуть значно краще. Вона впевнено лідирує, маючи 30 очок після 13 турів та відрив від найближчого переслідувача в особі Аль-Вахди у шість балів. І це незважаючи на те, що тижнем раніше Ребров уперше поступився у першості Еміратів біля керма Аль-Айна (0:2 від Аль-Шаржі).
- Крім того, на початку березня клуб з Ель-Айна очікує на двоматчеве протистояння в рамках півфіналу Кубка ліги з Аль-Джазірою.